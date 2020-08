Maria Cerqueira Gomes confirmada na TVI

Diretor-Geral da TVI, Nuno Santos confirmou a apresentadora no canal de Queluz.

07 ago 2020 • 14:06

Maria Cerqueira Gomes vai continuar na TVI, pelo menos durante o próximo ano. Depois de ter sido noticiado que a apresentadora ficou "triste" e "magoada" com o canal de Queluz de Baixo por achar que o seu contrato não iria ser renovado, o Diretor-Geral do canal, Nuno Santos, confirmou na manhã desta sexta-feira, dia 7 de agosto, que a comunicadora irá continuar na TVI.

"Maria Cerqueira Gomes está connosco e estará no próximo ano. Juntos estamos à procura dos melhores projetos", escreveu numa publicação que partilhou nos Instastories (histórias instantâneas) na sua conta de Instagram.

De seguida, a apresentadora partilhou a mesma publicação e reagiu: "Totalmente alinhados no presente e no futuro", disse.

Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes chegou ao canal de Queluz em 2019 para substituir Cristina Ferreira no ‘Você na TV’ ao lado de Manuel Luís Goucha, tendo deixado de apresentar o programa no início deste ano e dedicado o seu tempo à realização de reportagens para o programa, como a rubrica "Gente com Norte".