Maria Cerqueira Gomes conquista a nova patroa na TVI

Aboa relação entre Maria Cerqueira Gomes e Cristina Ferreira tem permitido à nortenha conquistar espaço na estação de Queluz de Baixo. A conversa que as duas protagonizaram na revista ‘Cristina’, e na qual Maria fala sobre o pesadelo em que se tornou a sua vida pessoal e profissional quando decidiu mudar-se para Lisboa, foi emitida na TVI e liderou audiências.Uma conversa intimista em que a apresentadora do Norte abriu o coração à nova ‘patroa’ e que revelou a amizade cada vez mais forte entre as duas., disse Cristina, que não poupou elogios.Maria Cerqueira Gomes aproveitou a ocasião para falar da sua separação do empresário António Miguel Cardoso, e em como geriu a sua vida, dividida entre Lisboa e o Porto, onde reside a família.Desde que Cristina regressou à TVI, agora como diretora, a amizade entre as duas cresceu e a comunicadora do Porto é a aposta da também administradora da Media Capital (dona da TVI) para apresentar programas como o ‘Somos Portugal’, ‘Conta-me’ e, mais recentemente, o ‘Você na TV’, ao lado de Ruben Rua, na ausência de Manuel Luís Goucha. Maria vai também conduzir uma nova edição de ‘A Tua Cara Não Me é Estranha’, em 2021.Também nas redes sociais, as duas apresentadoras fazem questão de mostrar que a amizade está a crescer.