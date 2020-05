Maria Cerqueira Gomes de regresso à TVI com nova rubrica

Maria Cerqueira Gomes

Apesar de ter abandonado as funções no 'Você na TV', Maria Cerqueira Gomes mantém a sua presença no programa. Apesar da distância, a apresentadora abraçou um novo desafio e estreou esta sexta-feira uma nova rubrica com destaque nas suas raízes nortenhas.



"Esta sexta-feira é dia de estreia da nova rubrica de Maria Cerqueira Gomes no 'Você na TV'. 'Gente do Norte' tem como primeiro protagonista o cantor Pedro Abrunhosa", pode ler-se nas redes sociais do programa.



Também Manuel Luís Goucha se mostra feliz por voltar a contar com a presença da ex-companheira, Maria Cerqueira Gomes, ainda que à distância.



Recorde-se que desde a saída de Maria, Goucha voltou a assumir a condução do formato a solo.