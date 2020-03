Maria Cerqueira Gomes dedica-se aos filhos durante a quarentena no norte

A carregar o vídeo ...

Maria Cerqueira Gomes tenta salvar relação

O regresso ao Porto, para junto da família, já estava marcado para o final do mês de março e acabou por ser antecipado devido ao surto de Covid-19 que afeta todo o País.Junto da família, no Porto, Maria Cerqueira Gomes tem desfrutado dos dias de isolamento ao lado dos dois filhos, Francisca e João.Em casa, e ainda a adaptar-se às novas rotinas, a apresentadora tem partilhado alguns momentos de ternura com os filhos, que são a sua principal prioridade.As redes sociais têm sido palco de diversas demonstrações de afeto em que são visíveis as saudades sentidas da família uma vez que ao longo de mais de um ano Maria manteve a sua vida dividida entre Lisboa e a sua cidade, no Norte.Focada na família, numa nova fase de transição de regresso ao Porto, Maria continua dedicada a acompanhar os primeiros passos do pequeno João que já completou dois anos e ainda carece de bastantes cuidados e atenção.Devido ao seu regresso ao Porto e consequentemente ao ajuste de funções na TVI, Maria Cerqueira Gomes irá sofrer um corte de seis mil euros no seu ordenado. Apesar de manter o vínculo com a estação de Queluz de Baixo, a apresentadora recebe, em vez dos habituais 10 mil euros por mês, menos de metade, cerca de 4 mil euros. Por definir ficam ainda os novos projetos da nortenha que ainda não tem nenhum desafio atribuído para os próximos meses.Apesar de ter decidido regressar ao Norte pela família, Maria Cerqueira Gomes vive dias solitários. Com a mudança para a TVI, e por consequente para a capital portuguesa, a nortenha perdeu António Miguel Cardoso, com quem mantinha um relacionamento há cerca de cinco anos. A união não resistiu à distância e a rutura aconteceu em agosto. Maria preferiu manter-se em silêncio e estaria, ainda, disposta a tudo para salvar a relação com o seu regresso. No entanto, para o ex-companheiro parece que a rutura significa mesmo um ponto final definitivo no romance. Através das redes sociais, António fez questão de esclarecer que o amor acabou.