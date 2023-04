Maria Cerqueira Gomes deixa novas pistas!

Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera

Foto: D.R.

10:14

Vanessa Fidalgo

cidade natal de Cayetano Rivera e onde fica uma das propriedades da família





'El Recreo de San Cayetano', que os irmãos Rivera transformaram num hotel de alojamento local.

poderá estar presente, no próximo sábado, na corrida de touros em

na qual Cayetano é uma das cabeças de cartaz, onde o namoro poderá ser publicamente assumido e a comunicadora devidamente apresentadora à família Rivera.

Maria Cerqueira Gomes passou o feriado em Ronda, cidade na província espanhola de Málaga, na Andaluzia, e tudo indica que tenha estado com o novo namorado, Cayetano Rivera. Pelo menos a avaliar pela fotos que partilhou no instagram, onde não mostra o toureiro mas deixa-se fotografar com o seu cão!Acresce ainda que esta é aOrdoñez RiveraA proximidade de Maria Cerqueira Gomes às raízes do toureiro pode ainda indicar que a apresentadora já está a conquistar a aceitação do clã, uma das mais prestigiadas e milionárias famílias de Espanha.A imprensa cor de rosa especula que Maria Cerqueira GomesSevilha