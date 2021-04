Maria Cerqueira Gomes derretida com o filho: "A mãe é amorosa"

opta por manter a identidade do seu filho João, de quase quatro anos, em segredo, mas esta terça-feira, 20 de abril, surpreendeu os fãs ao mostrar a cara do menino, fruto do namoro já terminado com António Miguel Cardoso., escreveu a apresentadora, mostrando que ficou encantada com a declaração de amor do filho.A anfitriã do 'Em Família', da TVI, divide as suas rotinas entre Lisboa e Porto tendo em conta que tem compromissos profissionais na capital, mas a sua família vive na Invicta, por isso,Para além de João, a apresentadora é mãe de, de 18 anos, que atualmente está em Lisboa, na TVI, que tem estreia marcada para a próxima segunda-feira, 26 de abril. Quando a jovem foi anunciada como a próxima estrela de Queluz de Baixo a polémica instalou-se visto que não tinha qualquer tipo de formação e houve quem acusasse de ter sido escolhida pela sua beleza.Embora tenha vivido tempos difíceis, Maria Cerqueira Gomes revelou ter sido bom para a filha sofrer este ataque