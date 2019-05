Maria Cerqueira Gomes derrotada em noite de estreia

Maria Cerqueira Gomes estreou-se no domingo, a solo, no programa ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’, na TVI, mas não conseguiu liderar. O formato foi visto por 995 mil espectadores enquanto o concorrente ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ foi acompanhado por mais de 1,2 milhões de pessoas.A nortenha não conquistou o público e, apesar de terem sido vários os fãs que a elogiaram nas redes sociais, as críticas foram mais sonantes, principalmente ao visual que escolheu, com os calções de ‘ciclista’ a serem arrasados."O visual foi baseado num conceito de espetáculo diferente daquilo que as pessoas estão habitadas a ver no ‘Você na TV!’", confessou.A ‘princesinha do Norte’ revelou ainda alguns segredos no final do programa: "Estou morta por tirar os sapatos e calçar o chinelo", afirmou, acrescentando que, apesar dos nervos, terminou o programa com o sentido de missão cumprida."Estava ansiosa e com muita vontade de começar, mas estou feliz. O Manuel [Luís Goucha] desejou-me muita sorte".A atriz Inês Herédia, que foi recentemente mãe de gémeos, deixou a pele em palco ao imitar a emblemática Tina Turner e por pouco não venceu a competição. Os jurados Rita e Fernando Pereira deram dez pontos cada.O programa de talentos também deu que falar por ter nomes pouco conhecidos do grande público, entre os quais a atriz e cantora Soraia Tavares, que imitou Christina Aguilera e venceu na sua estreia no formato.