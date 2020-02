Maria Cerqueira Gomes desabafa: "Estar cinco dias por semana em Lisboa não é para mim”

Não vou continuar nas manhãs da TVI. Está fechado. Sei que vou para o Porto a partir de Abril. Estar cinco dias por semana em Lisboa não é para mim", confessou, durante a emissão.



"O meu contrato continua com a TVI. Quero que a minha base seja o Porto", garantiu a colega de Manuel Luís Goucha, que sempre conciliou o trabalho com as visitas ao Porto, para matar saudades da família.



No entanto, mostrou não descartar a hipótese de, um dia, mudar de canal. "Não está previsto, mas nunca digo nunca", disse a estrela das manhãs, que falou sobre o último ano de trabalho. "Foi uma aprendizagem diária e um ano muito feliz", começou por dizer. No entanto, Maria reconhece a pressão que sentiu.

Maria Cerqueira Gomes foi a convidada do programa '5 para a meia noite', na RTP, e respondeu a algumas questões.

Questionada sobre se sentia ter sido 'carne para canhão' no canal, Maria não hesitou em responder: "Claro, eu sabia disso. Eu acredito que as pessoas que me contrataram não sabiam disso, mas a probabilidade era grande".

Apesar de admitir que, ao início, nunca deu importância às audiências, especialmente durante os 14 anos que trabalhou no Porto Canal, a nortenha acabou por assumir que perder para a SIC todos os dias, para o Programa d’ A Cristina, chegou a tornar-se frustrante. "Muitas vezes é frustrante. Às vezes tens um produto espectacular e não funciona", desabafou.



Maria Cerqueira Gomes foi ainda confrontada sobre a preferência em relação ao rosto que vai apresentar a nova edição do programa 'Big Brother', na TVI. A apresentadora escolheu Teresa Guilherme.



Recorde-se que a 'rival' de Maria Cerqueira Gomes, Cristina Ferreira, também foi convidada do '5 para a meia noite' recentemente, e não poupou os elogios à substituta do 'Você na TV'.