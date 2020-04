Maria Cerqueira Gomes desabafa sobre o ano em Lisboa: "Já estava em piloto automático"

12 abr 2020 • 16:50

André Filipe Oliveira

No Porto há cerca de um mês, Maria Cerqueira gomes, de 36 anos, tem aproveitado o tempo de isolamento social para refletir e fazer balanços., começou por dizer num direto no Instagram. Afastada fisicamente da televisão - surge apenas durante 10 minutos através de videochamada no ‘Você na TV!’ - a apresentadora já começou a definir metas para os próximos tempos., acrescentou.Neste plano incluem-se os filhos Francisca, de 17 anos, e João, de dois, que têm ficado uma semana à vez com os respetivos pais. O mais novo tem ficado "com o meu ex-companheiro [António Miguel Cardoso] e está muito bem", garantiu.Este regresso ao Porto iria coincidir com uma viagem com os filhos ao Brasil. Um país muito especial para a estrela da Invicta que tem muitos amigos a viver no Rio de Janeiro. Além de querer matar as saudades dos amigos que guarda no outro lado do Atlântico, Maria já se rendeu ao clima e também à água da praia. A última viagem ao país aconteceu em novembro passado para ultrapassar a recente separação do empresário António Miguel Cardoso, com que manteve uma relação durante cinco anos. A filha Francisca foi a sua companheira de aventura.