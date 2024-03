Maria Cerqueira Gomes descansa no Algarve com namorado

Com uma carreira em ascensão e a vida sentimental muito bem alinhada, Maria Cerqueira Gomes vive dias de muita felicidade. A apresentadora rumou até ao Algarve na companhia do namorado, o toureiro espanhol Cayetano Rivera, para um retiro apaixonado. Nas redes sociais, a anfitriã do ‘Em Família’, da TVI, partilhou alguns registos fotográficos das ‘miniférias’. "40 horas de pausa", escreveu na legenda da publicação, mostrando-se bastante sorridente.O assunto foi comentado no programa da‘Noite das Estrelas’. "Maria e Cayetano estão no Octant Hotels - Vila Monte, que está a 10 km de Olhão", começou por contar Adriano Silva Martins. "Não é muito caro. Nesta época do ano, podem adquirir esta suíte maravilhosa por 350 euros", continuou."Neste hotel, podem ter um chef. Vão com ele ao Mercado de Olhão, escolhem os produtos e depois ele confeciona a refeição para os dois", revelou Rui Oliveira, apresentador do formato.Já o comentador Daniel Nascimento apontou que a apresentadora está a mostrar o seu País a Cayetano Rivera. "Ela está a fazer bem, a conhecer melhor Portugal e a apresentá-lo ao Cayetano. Habituá-lo e, se calhar, um dia levá-lo a mudar-se para cá", fez notar. "Ele está a pensar investir no Alentejo", acrescentou, por fim, Adriano Silva Martins.De férias no Dubai, Francisca Cerqueira Gomes viveu um susto. "Deixei o meu iPad no avião. Corri literalmente para o aeroporto", partilhou a modelo. Apesar do nervosismo, Kika conseguiu recuperar o dispositivo eletrónico, no qual tinha conteúdos pessoais.