Maria Cerqueira Gomes deslumbra em biquíni no Douro

Maria aproveitou ao máximo a estadia no Douro

Carolina Cunha

Com a acentuada subida das temperaturas, Maria Cerqueira Gomes, de 36 anos, não resistiu a desfrutar de alguns dias de descanso na região do Douro, com os filhos, Francisca, de 17 anos, e João, de dois. Apaixonada pela zona Norte do País, a apresentadora da TVI ficou hospedada numa quinta de luxo, na região de Mirandela, dedicada à produção de vinho de excelência. O valor de duas noites nesta unidade hoteleira pode chegar aos 850 euros, tendo desta forma a nortenha ao seu dispor um serviço de excelência com todas as mordomias, para desfrutar ao máximo dos dias de descanso em família, longe de multidões.A fazer uma pausa nas rotinas de trabalho, aproveitou para repor energias e desfrutar do bom tempo que se faz sentir e ir a banhos com os dois filhos. "Aquele segundo antes de mergulhares… e que bom mergulho! Tão bom aproveitar o nosso país!" escreveu Maria Cerqueira Gomes na legenda de uma fotografia partilhada nas redes sociais em que surge de biquíni azul, e as suas curvas estão em grande evidência. Além dos mergulhos, a ex-companheira de Manuel Luís Goucha aproveitou os momentos de cumplicidade junto dos dois filhos, que são a sua grande prioridade e que motivaram o seu regresso ao Porto, depois de ter vivido um ano em Lisboa após a sua mudança para a TVI.Apesar dos dias de descanso, Maria revelou que a filha, Francisca, está dedicada aos exames do 11º ano que se realizam ao longo do mês. Recorde-se que a nortenha mantém-se solteira há cerca de um ano, depois de ter terminado a relação com António Miguel Cardoso.