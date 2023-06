Maria Cerqueira Gomes deslumbra em corrida de cavalos com Carlos III e Camila

Apresentadora esteve em Ascot, onde usou um vestido branco de renda, repleto de brilhantes e decorado com um laço no pescoço, no valor de 520 euros

Maria Cerqueira Gomes

Nas redes sociais, a apresentadora de 40 anos partilhou alguns dos momentos do evento, incluindo um vídeo em que aparece “a um metro” de distância do rei Carlos III e da rainha Camilla.



Para a ocasião, a estrela da TVI - apresenta atualmente ‘Casamento Marcado’ - optou por um vestido branco de renda, repleto de brilhantes e decorado com um laço no pescoço, no valor de 520 euros. Maria complementou ainda o ‘look’ com um chapéu branco e uns sapatos de salto cremes.





Na caixa de comentários da publicação, choveram elogios à apresentadora. “Superelegante” ou “Ascot não é para todos”, pode ler-se.