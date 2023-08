Maria Cerqueira Gomes destacada na imprensa espanhola

Maria Cerqueira Gomes

Maria Cerqueira Gomes foi tema de destaque no ‘ABC’, historicamente o jornal mais importante de Espanha, devido à sua relação amorosa com o galardoado toureiro espanhol Cayetano Riviera, de 46 anos.









A apresentadora do programa da TVI, ‘Em Família’, e o cavaleiro assumiram o relacionamento amoroso em março deste mesmo ano e, até então, muito se tem falado da portuguesa, de 40 anos, na imprensa espanhola.

Mas não é apenas por causa da televisão e do companheiro que o rosto da TVI se tem destacado. Os seus ‘looks’ são considerados elegantes e, ao mesmo tempo, clássicos, sem deixar de arriscar em visuais mais ousados e muito modernos, que encaixam na perfeição na sua forma física invejável.





Vale recordar que Maria Cerqueira Gomes é mãe de Francisca Cerqueira Gomes, de 20 anos, e de João Cardoso, de seis, que já aprovam o namoro da mãe com o espanhol. Inclusive, no início do mês, Kika esteve de férias no Algarve com o namorado, Pierre Gasly, e o padrasto.