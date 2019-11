Maria Cerqueira Gomes diverte-se no Rio de Janeiro

Rosto do 'Você na TV!' esteve com Ricardo Pereira.

Numa altura em que tem o futuro profissional indefinido com o aproximar do fim do ‘Você na TV!’, da TVI, que é apresentado ao lado de Manuel Luís Goucha desde o início deste ano, Maria Cerqueira Gomes viajou até ao Rio de Janeiro, no Brasil, para uns dias de férias.Nas redes sociais, a apresentadora de 35 anos tem mostrado que está a aproveitar ao máximo, tanto o calor e as praias da cidade, como a diversão noturna.Numas das publicações que fez, Maria Cerqueira Gomes mostrou-se numa saída com o ator Ricardo Pereira e a mulher, Francisca Pinto Ribeiro.A foto em que surge em biquíni é a que está a ser mais comentada.