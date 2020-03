Maria Cerqueira Gomes e a filha arrasam a apanhar sol durante a quarentena: "Parecem irmãs"

A carregar o vídeo ...

Maria Cerqueira Gomes continua a cumprir a quarentena no Porto, na companhia dos filhos, Francisca, de 17 anos, e João, de dois. A apresentadora, que já tinha mostrado um momento com o bebé, fruto da relação terminada com António Miguel Cardoso, mostrou-se agora com a filha mais velha, de 17 anos, fruto da relação também terminada com Gonçalo Gomes, a desfrutar do sol.O rosto do programa 'Você na TV' e a adolescente, provaram que até durante o período de isolamento social que se vive devido ao surto de coronavírus, não deixam o estilo de lado e posaram com um look que captou as atenções, que combinaram com uns óculos de sol., escreveu Maria na legenda da publicação, apelando que voltem os dias de sol, agora que a chuva voltou a fazer-se sentir.foram algumas das palavras que a nortenha juntou na legenda, referindo-se a Francisca, revelando mais uma vez a cumplicidade que as une.A fotografia depressa contou com rasgados elogios, e os fãs da apresentadora continuam a não resistir à beleza da filha Francisca., foram algumas das mensagens deixadas pelos fãs.Recorde-se que Francisca, de 17 anos, já não passa despercebida nas redes sociais pela beleza e sensualidade, onde já colecciona mais de 25 mil seguidores.