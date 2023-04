Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera apanhados em Veneza

Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera são a capa da última edição da revista espanhola 'Semana', que publica em exclusivo imagens da romântica viagem do casal a Veneza.



A 'Semana' afirma agora que o amor vai de 'vento em popa' e a comprová-lo estão as imagens do casal de namorados a percorrer alguns dos lugares mais emblemáticos da cidade italiana, como a Praça de São Marcos. Maria e Cayetano fizeram ainda um passeio de gôndola pela Ponte Rialto.



o toureiro estava encantado com sua garota. Durante seus dias em Veneza, tudo eram gestos de amor à namorada".



O namoro de Maria Cerqueira Gomes com o toureiro Cayetano Rivera tem gerado um enorme interesse mediático no país vizinho. Por isso, tudo o que a apresentadora faz interessa agora não só aos portugueses, mas também aos espanhóis. Nos últimos dias, a 'Semana' já tinha publicado uma série de fotos de Maria Cerqueira Gomes em biquíni e uma galeria de fotos com o seu estilo "clássico mas sensual".