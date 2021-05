Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira escolhidos para apresentar reality show da TVI

O reality show, da TVI, que estreia este verão, já tem os apresentadores escolhidos. Segundo o site 'Holofote',do novo programa de Queluz de Baixo, que terá como objetivo encontrar o amor. Tal como já tinhamos noticiado , este reality show vai reunir oito solteiros. Estes novos pares românticos vão ser distribuídos por quatro casas onde vão viver juntos durante quatro dias.Segundo uma fonte da produção, 'Let Love Rule' vai ser um ", contou à revista 'Nova Gente'.Ao apresentar este novo reality show, Maria Cerqueira Gomes vai acumular funções na TVI. A apresentadora conduz o 'Conta-me', intercalando com Manuel Luís Goucha.Além disso, Maria Cerqueira Gomes, ao lado de Ruben Rua, faz companhia ao telespectador todos os sábado à tarde, no 'Em Família'.Já Pedro Teixeira está focado na novela 'Festa é Festa', da estação de Queluz de Baixo, e vai ter de dividir o seu tempo com a apresentação deste novo reality show. De referir que nos próximos meses, o ator também vai ser pai pela segunda vez. Sara Matos está grávida de mais de seis meses.