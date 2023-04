Maria Cerqueira Gomes em excelente forma física Apresentadora tem aproveitado o bom tempo para ir à praia com o filho e os sobrinhos.

Maria Cerqueira Gomes

01:30

Maria Cerqueira Gomes, de 39 anos, tem aproveitado o bom tempo que se fez sentir por estes dias para ir até à praia, no Porto, na companhia da família. A apresentadora da TVI decidiu vestir o biquíni e deslumbrou com a sua excelente forma física, na praia da Foz. Nas redes sociais, Maria - que mantém uma relação com o toureiro espanhol Cayetano Rivera - partilhou o momento e até brincou na legenda das fotos divulgadas no seu perfil de Instagram. “E não é que hoje deu biquíni a Norte?”, escreveu.



Ao seu lado estiveram alguns familiares, como o filho, João, e a sobrinha. Em jeito de brincadeira, a comunicadora até se comparou à menina. “Claramente sai à tia! Ainda não parou de trincar e as duas mãos estão sempre ocupadas”, escreveu nas histórias da rede social.

