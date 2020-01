Maria Cerqueira Gomes emocionada no aniversário da filha: "Minha companheira de vida"

"Parabéns Titi Linda, minha companheira de vida! Love u e já, já estou aí para te esborrachar!", escreveu a apresentadora nas redes sociais, onde juntou uma fotografia ao lado da filha.





A filha de Maria Cerqueira Gomes, Francisca, está de parabéns.A jovem comemora 17 anos esta quarta-feira, dia 23 de janeiro, e a colega de Manuel Luís Goucha assinalou a data especial.Os seguidores de Maria Cerqueira Gomes deixaram várias mensagens de felicitações na publicação, assim como algumas figuras públicas.disse Luís Borges., escreveu a atriz Sílvia Rizzo., elogiou Margarida Vila-Nova.A beleza da filha de Maria Cerqueira Gomes não passa despercebida, e a jovem já conta com mais der 20 mil seguidores. Muitos não têm dúvidas de que Francisca é muito parecida com a mãe. Francisca recebe rasgados elogios.Já o ano passado, no 16º aniversário de Francisca, Maria surpreendeu a filha nesta data especial Recorde-se que Fransica é fruto da relação anterior da estrela da TVI com o empresário. Além da jovem, Maria é mãe de João,, filho em comum com o atual marido,Maria Cerqueira Gomes sempre tentou aproveitar todo o tempo livre para visitar os filhos. Agora, Maria vai deixar as manhãs da TVI e regressar ao Porto , apesar de continuar a trabalhar no canal