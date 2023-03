Maria Cerqueira Gomes: Espanhóis dizem que é "a nova ilusão de Rivera"

10:46

Vanessa Fidalgo

Em menos de 24 horas, o nome de Maria Cerqueira Gomes começou a fazer correr rios de tinta na imprensa espanhola.

Dada a enorme popularidade do toureiro espanhol do país vizinho, a apresentadora da TVI fez capa da revista 'Semana' e até o Marca, uma referência no jornalismo desportivo, publicou algumas informações sobre a portuguesa que classificaram como "a nova ilusão de Cayetano Rivera".

Neste artigo, o jornal destaca também os dois filhos da apresentadora e as relações terminadas com Gonçalo Gomes, com quem Maria teve Francisca Cerqueira Gomes (atual namorada do piloto de Fórmula Pierre Gasly), e com António Miguel Cardoso, relacionamento do qual nasceu o pequeno João.