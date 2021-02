Maria Cerqueira Gomes está cada vez mais próxima do ‘ex’

01:30

A relação de Maria Cerqueira Gomes e António Miguel Cardoso não resistiu à mudança de vida da apresentadora, que deixou o Norte em busca de uma carreira na TVI. Apesar dos esforços e das viagens constantes, a separação foi inevitável e a comunicadora viveu um dos piores momentos da sua vida com a rutura da relação da qual nasceu o filho mais novo, João, de três anos.Contudo, o ex-casal manteve sempre o contacto em prol do filho e, ao longo dos últimos meses, a reaproximação tem sido cada vez mais evidente. Segundo oconseguiu apurar junto de uma fonte próxima, "o amor continua" e a apresentadora nunca conseguiu esquecer o ex-companheiro.Além disso, a nortenha nunca conseguiu seguir com a sua vida amorosa e não voltou a envolver-se com ninguém. Esta reaproximação surge numa altura em que Maria Cerqueira Gomes regressou ao Porto em definitivo e apenas se desloca a Lisboa para trabalhos pontuais com a estação.Uma decisão da apresentadora, que garante dar prioridade à família e à sua estabilidade emocional, uma vez que a distância foi um dos grandes fatores que ditaram a sua separação.