Maria Cerqueira Gomes está pronta para receber mais desafios

Prova superada! Maria Cerqueira Gomes não podia mostrar-se mais feliz pela prestação no comando do programa ‘A Tua Cara Não Me É Estranha", na TVI, que terminou no passado domingo."Confesso que estou muito emocionada e com alguma nostalgia", começou por dizer a apresentadora, que pela primeira vez conduziu um formato sozinha. A nortenha sente que o desafio foi uma mais-valia."Mudou a minha forma de estar na televisão, por certas coisas que fiz que no ‘day-time’ não faço. E acho que também mudou muito a perceção do público sobre a minha prestação na TVI. Acho que foi muito importante ter participado. Sinto-me cada vez mais acarinhada. Só posso agradecer", afirmou a companheira de Goucha, que recebeu vários elogios por parte dos jurados e dos concorrentes na gala final pela sua performance.Após o desafio, Maria prepara-se para um merecido descanso, mas, ‘nem às paredes confessa’ onde vai relaxar. "As férias vão ser ótimas. Estou a precisar de parar um bocadinho e relaxar. Acho que é importante", admitiu.Depois de recarregar baterias, as novas oportunidades são bem-vindas, e continuar a apresentar sozinha é uma hipótese que não põe de lado. "Adorei estar sozinha. Quero mais. Vejo-me nestes formatos familiares e de talentos. Gosto muito."Maria Cerqueira Gomes mostra-se cada vez mais realizada em Lisboa e promete ter vindo para ficar: "A viagem está apenas a começar."