Maria Cerqueira Gomes: "Estou muito feliz na TVI"

À margem da última gala de 'A Tua Cara Não Me é Estranha', na TVI, Maria Cerqueira Gomes pôs fim aos rumores publicados numa revista que alegavam que estaria de saída do canal."Não vou sair. Não me passou pela cabeça. Estou muito feliz na TVI", garantiu a nortenha, que revela continuar a querer manter-se indiferente às polémicas. "Prefiro evitar essas coisas, é assim que eu lido com elas. Sou muito focada em termos profissionais, e sinto-me muito acarinhada. Tem sido um progresso enorme. É esta a forma que tenho de me proteger. Não dou importância ", revela.A companheira de Manuel Luís Goucha nas manhãs mostra-se confiante com a prestação que tem tido ao comando do formato de domingo à noite. "Estou a adorar este programa. Gosto do formato, do ambiente, dos concorrentes. Foi um desafio que me foi dado sem estar a contar e acho que me tenho saído bem. Isso reflete-se no facto de me sentir feliz a fazê-lo. Acho que é o programa certo para um domingo à noite em família", afirma.Satisfeita com o voto de confiança que lhe foi dado, a estrela da TVI assume que o mais difícil foi habituar-se ao ritmo de trabalho. "As primeiras galas custaram mais. Acho que o mais complicado foi a adaptação ao ritmo, mas já está ultrapassado, já me habituei".Sobre o facto de a sua relação com António Cardoso estar em crise por causa da mudança para Lisboa, Maria Cerqueira Gomes garante que continua a estar com a família sempre que lhe sobra tempo livre, com viagens ao Porto. "É lá que é a minha casa, é lá que está a minha essência. Tem sido fácil conciliar", afirma apenas.