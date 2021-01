Maria Cerqueira Gomes estreia-se no 'Conta-me' após saída polémica de Fátima Lopes da TVI

A carregar o vídeo ...

Apresentadora junta-se à equipa do programa de conversas da TVI.

Logo a seguir, conduz 'Em Família', ao lado de Cláudio Ramos.A apresentadora portuense tem como primeira convidada no programa de conversas do quarto canal Carolina Deslandes, que vai revelar pela primeira vez os pormenores da separação de Diogo Clemente, falar sobre o austismo do filho Santiago e ainda dos seus problemas de ansiedade.Na altura, Cristina Ferreira revelou que esta ia dividir protagonismo com Manuel Luís Goucha, que se mantém no programa, e Fátima Lopes, que bateu com a porta Maria Cerqueira Gomes, recorde-se, passou a ser uma das apostas principais da nova diretora de Entretenimento e Ficção da televisão da Media Capital . Uma decisão elogiada e aplaudida pelos espectadores.