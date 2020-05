Maria Cerqueira Gomes exibe corpo tonificado durante treino em Lisboa

"Hey Lisboa! Hoje já foram 7km de ti!", pode ler-se na legenda da publicação nas redes sociais.

A carregar o vídeo ...

Maria Cerqueira Gomes e a filha mostram-se a treinar em casa

De regresso a Lisboa por motivos profissionais, Maria Cerqueira Gomes aproveitou o tempo livre para uma corrida pela capital. Decidida a manter a condição física, a apresentadora mantém-se focada nos treinos em casa e ao ar livre.Vestida a rigor, o rosto da estaçao de Queluz de Baixo surpreendeu ao exibir uma silhueta tonificada, fruto da intensa atividade física, que não passou despercebida aos olhos dos fãs e seguidores que se multiplicaram em elogios. Recorde-se que Maria abandonou as funções no 'Você na TV' e abraçou novas funções no canal.