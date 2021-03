Maria Cerqueira Gomes fala das dificuldades de trabalhar com Goucha

Aprendi a fazer televisão sem ter o público em cima de mim a criticar-me. Nunca tinha ouvido falar em audiências. Nunca tinha entrado para uma equipa com tanta gente, tantos meios técnicos. Percebi que muito mais importante do que todos os meios, o que é importante na TVI é exatamente o mesmo num Porto Canal, que é a equipa humana. A televisão faz-se de energia", começou por afirmar.



É muito difícil trabalhar com alguém ao lado que tem um programa dele em mãos e que o conhece como ninguém. Estás sempre com a sensação que nunca estás a acompanhar. Ele é sem dúvida o senhor televisão. É preciso ter a capacidade de chegar lá e tentar absorver aquilo tudo"

Recorde-se que a apresentadora terminou a sua apresentação no 'Você na TV' para regressar ao Porto onde tinha toda a família.

Maria Cerqueira Gomes foi convidada do programa 'Wi-fi', da RFM. Depois de ter deixado um aviso à filha sobre o seu futuro no mundo da televisão , a apresentadora, que conduziu o 'Você na TV', na TVI, recordou como foi drástica a sua mudança para a estação de Queluz de Baixo.A apresentadora teceu, ainda, vários elogios a Manuel Luís Goucha, com quem dividiu a apresentação do programa matutino durante um ano e quatro meses. "Maria Cerqueira Gomes acabou por brincar sobre a escolha de roupa do colega., garantiu.A apresentadora reforçou que os meses ao lado de Manuel Luís Goucha foram um verdadeiro desafio., finalizou.