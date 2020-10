Maria Cerqueira Gomes farta do isolamento: “Um dos maiores luxos é a liberdade”

A apresentadora Maria Cerqueira Gomes, de 37 anos, está em isolamento profilático, mas já começa a denunciar algum cansaço da atua condição.", escreveu nas redes sociais.A nortenha esteve em contacto com um amigo que testou positivo à Covid-19. Realizou teste de despiste ao novo coronavírus com resultado negativo.Esta sexta-feira, a ex-parceira televisiva de Manuel Luís Goucha vai realizar novo exame.Devido a este contratempo, Maria falhou a apresentação do ‘Somos Portugal’, da TVI. Os responsáveis da estação ficaram em alerta com a situação.