Maria Cerqueira Gomes faz obras de luxo em casa para cortar com o passado

Maria Cerqueira Gomes regressou recentemente ao Porto e a mudança, apesar de desejada, não foi fácil.Decidida a seguir um novo rumo e a cortar com o passado, a estrela do Norte decidiu dar uma ‘nova cara’ à casa onde viveu com o pai do filho mais novo.Se durante muito tempo Maria Cerqueira Gomes desejou o regresso à sua terra natal, agora que está estabelecida no Porto já confidenciou as saudades que sente de Lisboa.Nos últimos tempos, Maria tem passado vários dias em Lisboa, onde faz questão de manter uma casa, já a pensar em projetos futuros relacionados com a TVI.