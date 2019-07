Maria Cerqueira Gomes feliz com derrota

11:38

Hugo Alves

Maria Cerqueira Gomes estreou-se nas festas da TVI com pompa e circunstância... não lhe faltando como é óbvio o carinho dos fãs."Está a ser muito engraçado ver este ambiente descontraído e ter este contacto direto com as pessoas", afirmou.Contudo, e ao contrário de muitos colegas, a apresentadora preferiu ir sozinha em vez de contar com a companhia do marido, António Miguel Cardoso.Como é habitual, não quis falar sobre o companheiro mas acabou por explicar estar satisfeita com o resultado das eleições para o Vitória de Guimarães, em que o marido era candidato. "Ele ficou em segundo lugar e eu estou muito feliz por isso", acabou por confessar na passadeira vermelha.