Maria Cerqueira Gomes feliz na TVI mas triste no amor

Relação com António Miguel Cardoso, de quem tem um filho, João, está em crise há vários meses, depois de Maria ter trocado o porto por Lisboa no início do ano

Foto: Direitos Reservados

01:30

Patrícia Correia Branco

Os rumores que dizem que Maria Cerqueira Gomes pode estar de saída da TVI são falsos. É a própria agência que representa a apresentadora que nega essa informação, garantindo que a parceira de Goucha nas manhãs do canal se sente feliz e "muito acarinhada" pelos colegas."A Maria está a iniciar o seu percurso na TVI e muito focada no seu trabalho e não se desfoca com estes rumores e suposições", conta a assessoria de Maria, que apresenta atualmente dois programas na estação e viu a sua conta bancária engrossar com convites para campanhas publicitárias.Ainda assim, com esta mudança para Lisboa, Maria Cerqueira Gomes, de 36 anos, tem visto a sua vida amorosa ser posta em causa, uma vez que a relação com António Miguel Cardoso - pai do seu filho mais novo, João, de ano e meio - está por um fio."Não é fácil manter uma relação à distância e ela tem sentido isso na pele. As coisas estão cada vez piores. Eles têm tentado ao máximo salvar a relação, mas não está fácil. Em breve têm de tomar uma decisão em relação ao futuro", conta uma fonte próxima da apresentadora, revelando ainda outro drama pelo qual Maria tem passado: "Ela sente-se mesmo muito bem na TVI, mas tem sido alvo de muitas invejas. E desconfia até que estas notícias a dizer que ela vai sair da estação sejam plantadas na imprensa por pessoas que não a querem lá. Ela está firme e, para já, não pensa sair."