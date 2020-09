Maria Cerqueira Gomes já sabe o resultado do teste à Covid-19

"Só para agradecer a todo aqueles que me mandaram mensagens preocupados. Não tenho

Covid

, provavelmente irei ter no futuro como muitos de nós, mas não é desta", concluiu

Maria Cerqueira Gomes já reagiu à sua ausência no 'Somos Portugal', no domingo, após ter tido conhecimento que tinha estado em contacto com um amigo que tinha testado positivo para a Covid-19, como o CM avançou em primeira mão A apresentadora da TVI tranquilizou os fãs e revelou que já sabe o resultado do teste.", esclareceu num vídeo que partilhou com os seguidores.Maria Cerqueira Gomes chegou a ser anunciada como uma das apresentadoras do programa de domingo na página de Facebook, mas foi substituída à última hora por Maria Botelho Moniz.