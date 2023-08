Maria Cerqueira Gomes janta com namorado e filha no Algarve

Maria Cerqueira Gomes, 39 anos, e o toureiro espanhol Cayetano Rivera, de 46, têm andado a esconder-se dos fotógrafos portugueses, apesar de em Espanha a apresentadora não se importar de fazer produções para revistas. Mas agora tudo mudou.





fez um verdadeiro ‘dois em um’, ao surpreender mãe e filha com os respetivos namorados, Cayetano Rivera e Pierre Gasly. Os quatro jantaram juntos num restaurante da moda na Quinta do Lago, onde se encontram a passar férias. A eles juntou-se ainda João, o filho mais novo de Maria Cerqueira Gomes - fruto da sua relação com António Miguel Cardoso -, que foi muito mimado pelo toureiro espanhol durante esta saída em família. De recordar que o menino celebra este mês o seu sexto aniversário.

