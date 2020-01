Maria Cerqueira Gomes lança 'farpas' a pessoas que "não prestam"

Ver esta publicação no Instagram Só das boas. Qualquer uma. ?? #people Uma publicação partilhada por Maria Cerqueira Gomes (@maria_cerqueira_gomes) a 6 de Jan, 2020 às 2:15 PST

De saída de Lisboa, Maria Cerqueira Gomes vai regressar ao Porto numa altura em que se despede das manhãs da TVI depois da oportunidade de apresentar o programa 'Você na TV'.Nesta nova fase, a companheira de Manuel Luís Goucha partilhou um desabafo através das redes sociais mas deixou em segredo quem são as pessoas a que poderá estar a referir-se., foi a mensagem partilhada pela nortenha., realçou ainda Maria Cerqueira Gomes.A mensagem depressa causou algumas reações por parte dos seguidores. Flávio Furtado, comentador do 'Você na TV', Sílvia Rizzo, Sofia Arruda, Rúben Rua ou Pedro Fernandes foram algumas das figuras públicas que deixaram um comentário na publicação a concordar com as palavras.O modelo Luís Borges, amigo de Maria Cerqueira Gomes, não lhe poupa os elogios., escreveu o ex-companheiro de Eduardo Beauté, referindo-se a Maria.Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes apresenta o 'Você na TV' desde a saída de Cristina Ferreira para a SIC, e está prestes a despedir-se do programa