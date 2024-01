Maria Cerqueira Gomes longe do namorado em dia de festa

Maria Cerqueira Gomes

Este sábado foi um dia especial para Maria Cerqueira Gomes. O namorado da apresentadora, Cayetano Rivera, completou o seu 47.º aniversário. Contudo, a anfitriã do programa das tardes de sábado da TVI, ‘Em Família’, não conseguiu passar a data festiva ao lado do amado, uma vez que este se encontra na Colômbia, onde este domingo inicia a temporada tauromáquica, na Feira de Manizales.









Nas redes sociais, o matador partilhou uma mensagem em jeito de agradecimento a todos os que lhe deram os parabéns: “Nunca te esqueças que a vida está no caminho... Obrigado a todos os que fazem parte do meu.”

Mesmo com a postura reservada com que vive a relação com o toureiro espanhol, Maria Cerqueira Gomes surpreendeu os fãs ao publicar recentemente um vídeo com os momentos que marcaram o ano de 2023, em que se mostra, pela primeira vez, ao lado de Rivera. “2023, obrigada”, escreveu a apresentadora.