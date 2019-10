Maria Cerqueira Gomes luta para ficar em Lisboa

19 out 2019 • 16:45

No início do ano, Maria Cerqueira Gomes, de 35 anos, irá deixar as manhãs da TVI, que apresenta ao lado de Manuel Luís Goucha e, aos poucos, começa a preparar o seu futuro. Só que, ao contrário do que tem sido referido, a apresentadora não pediu à direção para regressar ao Porto quando deixar o ‘Você na TV!’. Apesar de ter o companheiro, António Miguel Cardoso, no Norte, bem como a filha mais velha, Maria sente-se cada vez mais adaptada à vida na capital e tem consciência de que em Lisboa poderá potenciar cada vez mais a sua carreira., diz uma fonte, acrescentando que a nortenha quer continuar a ter um lugar na apresentação e não como repórter, como chegou a ser apontado recentemente. "O último ano foi bom para a Maria crescer profissionalmente e se há coisa que ele não queria perder é esta oportunidade. Portanto, vai continuar a apostar tudo".maria mostra-se tranquilaA apresentadora da TVI esteve na última edição da ModaLisboa e, apesar de ter sido evasiva em relação ao seu futuro no pequeno ecrã, comentou as notícias de que em breve iria regressar ao Porto., esclareceu.A verdade é que, apesar de todas as polémicas em relação ao seu futuro, a discrição tem sido palavra de ordem na vida de Maria, que ‘foge’ às conversas de bastidores., disse.