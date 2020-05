Maria Cerqueira Gomes mantém vida de luxo apesar de corte no ordenado

A viver em definitivo no Porto, Maria Cerqueira Gomes, de 35 anos, decidiu não desfazer-se do património imobiliário em Lisboa.A apresentadora mantém o mesmo apartamento num bairro típico da capital, que comprou meses depois de se estrear nas manhãs da TVI, já a pensar no futuro.Embora tenha em mente que pretende continuar ligada à estação de Queluz de Baixo a partir do Norte, Maria não quer desligar-se em definitivo da capital, onde viveu ao longo do último ano e meio."Ela afeiçoou-se à casa de Lisboa e às memórias e agora não quer desfazer-se. A verdade é que o dinheiro também não é problema. A decisão de vender a casa nunca esteve em cima da mesa até porque é tudo muito recente", revelou fonte próxima da apresentadora, que sublinhou que o corte no ordenado "não abalou as contas".A nível profissional, a ex-companheira de Goucha continua sem um projeto definido. "Por enquanto, vai continuar ligada ao ‘Você na TV’ ao dar a conhecer pessoas do Norte.O projeto ainda está em fase embrionária. Mas aguarda mais decisões da TVI", adiantou a mesma fonte.Além do percurso televisivo, Maria conquistou a atenção de várias marcas e assinou parcerias que a obrigam a viajar a Lisboa com alguma regularidade. "Ainda esta semana, esteve em Lisboa a fotografar para uma campanha."Separada do empresário António Miguel Cardoso há cerca de meio ano, Maria tem-se dedicada por completo aos dois filhos.Em breve, Maria Cerqueira Gomes vai voltar a sofrer com as mudanças familiares. A filha Francisca pretende estudar em Lisboa. "A Maria recebeu bem as intenções da filha e não se opôs, tal como o Gonçalo, o pai", destacou fonte próxima da estrela da TVI.Mãe e filha têm uma relação de cumplicidade e mostram-no nas redes sociais.