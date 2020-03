Maria Cerqueira Gomes mata saudades da avó à distância: "Deixar o jantar pelo elevador"

Maria Cerqueira Gomes

27 mar 2020 • 19:02

Maria Cerqueira Gomes visita a avó à distância

Maria Cerqueira Gomes 'derreteu' os milhares de seguidores ao partilhar um momento ternurento..A apresentadora, que tem estado longe do pequeno ecrã e está a cumprir a quarentena no Porto, para onde regressou , na companhia dos filhos, Francisca e João, mostrou-se a visitar a avó, à distância. A senhora surge na janela enquanto o filho de Maria, fruto da relação com o ex-marido António Miguel Cardoso, lhe acena com as mãos., começa por escrever na imagem que divulgou., contou ainda a colega de Manuel Luís Goucha, que juntou um 'emoji' de um coração partido, mostrando o sofrimento que a distância dos familiares lhe está a causar.Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes tem estado a desfrutar da quarentena com os filhos e partilhado alguns momentos nas redes sociais. Recentemente, mostrou-se a apanhar sol com o pequeno João, de apenas dois anos.