Maria Cerqueira Gomes mimada pelos filhos em dia de aniversário

"É isto. Obrigada a todos. O dia foi muito bom!", escreveu o rosto da TVI, na legenda de uma imagem que partilhou nas redes sociais com os seus 'mais-que-tudo'.





Maria Cerqueira Gomes e a filha mostram-se a treinar em casa

Maria Cerqueira Gomes celebrou ontem 37 anos e contou com vários mimos neste dia especial.A apresentadora agradeceu o carinho recebido por parte de familiares, amigos e colegas. Além disso, mostrou-se na companhia dos filhos, Francisca, de 17 anos, fruto da relação terminada com o ex-marido Gonçalo Gomes, e João, fruto de outra antiga relação, que terminou mais recentemente, com António Miguel Cardoso."Dia da velhota! Parabéns Mary. Amo-te", escreveu a filha da ex-colega de Manuel Luís Goucha,Maria continua a resguardar o rosto do bebé João,, que 'derretem' os milhares de seguidores.Apesar do regresso ao trabalho na TVI ainda estar indefinido,Maria Cerqueira Gomes mostra-se feliz com a família no Porto.Recentemente, a nortenha surpreendeu