Maria Cerqueira Gomes e o filho

Foto: Instagram

23 mar 2020 • 20:26

Maria Cerqueira Gomes mostra-se a cumprir a quarentena, em casa, no Porto, longe do trabalho,e a desfrutar da companhia dos filhos: Francisca, e João, no Porto



Esta segunda-feira, dia 23 de março, o rosto da TVI 'derreteu' o coração dos seguidores ao partilhar um momento com o filho mais novo, João, de apenas dois anos, fruto da relação terminada com o ex-marido, António Miguel Cardoso, que confirmou a separação.





Maria mostrou-se com o filho ao colo. "Resumo do dia", escreveu. Na legenda da publicação, aproveita ainda para alertar os seguidores para ficarem em casa.