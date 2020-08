Maria Cerqueira Gomes mostra rosto do filho pela primeira vez

Apresentadora da TVI partilhou fotografia com os seguidores.

17 ago 2020 • 19:30

Maria Cerqueira Gomes mostrou pela primeira vez o rosto do filho mais novo, João, que completou três anos no passado sábado, dia 15 de agosto.

A apresentadora da TVI deixou ainda uma declaração comovente nas redes sociais: "Dju, quero que essa vida, sorriso, empatia e simpatia sejam eternos. Foste nestes três anos um verdadeiro campeão e tens mais quilómetros percorridos do que muitos meninos com 10 ou até 11 anos", começou por escrever na legenda da imagem em que o pequeno surge com uma máscara de herói.

"Descobriste Lisboa comigo… sabias o caminho para ir ao supermercado (e tínhamos de ir por aquele), onde era o parque e deixaste entrar na tua vida feliz, pessoas de todos os lados. És fixe, capitão ‘Améica’! Parabéns. A mãe ama-te", afirmou.

Recorde-se que a apresentadora é ainda mãe de Francisca, de 17 anos.