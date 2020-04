Maria Cerqueira Gomes mostra-se a dançar em noite de folia no Brasil

A carregar o vídeo ...

Maria Cerqueira Gomes dança na noite brasileira com amiga

está a cumprir a quarentena no Porto com os dois filhos, Francisca e João.A família tinha previsto passar a Páscoa no Brasil, mas foi obrigada a adiar os planos devido à pandemia de coronavírus, que está a assolar o Mundo.Na impossibilidade de estar no seu destino favorito, a apresentadora recordou um vídeo de uma noite de folia no Brasil. "Era um banho de chuva e não precisava de ser no Rio de Janeiro", escreveu.