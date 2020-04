Maria Cerqueira Gomes mostra-se a treinar com a filha durante a quarentena

A carregar o vídeo ...

Maria Cerqueira Gomes e a filha mostram-se a treinar em casa

Maria Cerqueira Gomes tem aproveitado a quarentena para desfrutar dos momentos com os filhos, Francisca, de 17 anos, fruto e João, de apenas dois anos A apresentadora voltou a partilhar um momento com a filha. Desta vez, as duas mostram-se dedicadas ao exercício físico em casa, a treinar. Mãe e filha juntaram-se ao direto do personal-trainer Nilton Bala e foram acompanhadas pelo mesmo a fazer agachamentos ou abdominais.O rosto da TVI e a jovem exibiram a excelente forma física com um conjunto confortável. Veja os momentos, partilhados por Nilton Bala no Instagram:Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes tem aproveitado o tempo na terra natal, no Porto, estando afastada do pequeno ecrã. A colega de Manuel Luís Goucha mostra-se feliz no norte, depois de ter admitido que em Lisboa já se sentia "em piloto automático".