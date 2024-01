Maria Cerqueira Gomes mostra-se com o namorado pela primeira vez

Quase um ano depois do início do namoro, Maria Cerqueira Gomes, de 40 anos, revelou pela primeira vez imagens ao lado do toureiro Cayetano Rivera, de 46.“Obrigada, 2023. Diverti-me tanto”, escreveu a apresentadora na legenda de uma publicação na qual compilou vários momentos especiais ao lado do namorado, nomeadamente as férias e as escapadinhas a dois.