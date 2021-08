Maria Cerqueira Gomes na Turquia para fugir à rotina

Maria Cerqueira Gomes com a filha na Turquia para fugir à rotina

Foto: Instagram

01:30

A cidade de Istambul, na Turquia, foi o local escolhido por Maria Cerqueira Gomes para tirar uns dias de descanso na companhia da filha mais velha, Kika Cerqueira Gomes.Depois de acumular três projetos de entretenimento na TVI - 'Conta-me', 'O Amor Acontece' e 'Em Família' -, a apresentadora conseguiu tirar umas férias e optou por uns dias divertidos com a filha.Ao longo do ano, as duas nunca conseguem estar tantas vezes juntas, visto que a apresentadora vive no Porto, com o filho João, e Francisca mudou-se recentemente para Lisboa para concretizar o seu sonho de estudar representação e para gravar a novela 'Festa é Festa', da TVI.