Maria Cerqueira Gomes no sul do País com os filhos

Maria Cerqueira Gomes está finalmente a gozar o seu período de férias de verão. A apresentadora da TVI, que alterna entre o Porto e Lisboa, elegeu a zona algarvia para desfrutar do período de férias na companhia dos filhos, João e Francisca.A pausa no trabalho coincidiu com o aniversário do filho mais novo, fruto da sua ex-relação com o empresário António Miguel Cardoso. "Este ninja faz quatro anos e eu só posso agradecer! Ele é o mais fixe do Mundo! Amo-te, João", escreveu a comunicadora na legenda da publicação nas redes sociais, em que assinalou os quatro anos de vida do filho.Com as suas férias, o programa ‘Em Família’ (TVI) ficou entregue a Ruben Rua e a Iva Domingues, que assumiu o seu lugar.