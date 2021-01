Maria Cerqueira Gomes obrigada a trabalhar no aniversário da filha: "Ela sabe que eu tinha de vir"

23 jan 2021 • 16:27

Hoje eram 8:30 e fui comprar pão. Conseguimos tomar o pequeno-almoço os 3. Ela sabe que eu tinha de vir... ouvi numa série esta semana: 'quando o barco está a afundar, não devemos fugir mas pegar no balde e tirar o máximo de água possível!' Sinto que o país está a 'afundar' e para muitos a televisão é o que 'salva'. Estou com o balde na mão... e ela sabe!

parabéns! Logo estou aí e amanhã... não te vou largar! Amo-te!", escreveu.

A filha mais velha decelebrou este sábado o 18º aniversário.No entanto, não contou com a mãe para as celebrações. Depois de ainda ter conseguido tomar o pequeno-almoço ao lado de Francisca e do filho mais novo no Porto, a apresentadora seguiu viagem para conduzir, ao lado de Ruben Rua, o programa 'Em Família', da TVI.Nas redes sociais, Maria denunciou que não foi um momento fácil ao justificar a ausência do aniversário marcante, com uma foto em que a filha surge junto aos balões que simbolizam o atingir da maoridade.