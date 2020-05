Maria Cerqueira Gomes partilha foto rara e exibe curvas escaldantes na praia

Apresentadora da TVI opta por biquíni reduzido e mostra que mantém total confiança no seu corpo.

25 mai 2020 • 19:22

O bom tempo que se faz sentir convida a idas à praia e Maria Cerqueira Gomes, de 35 anos, não resistiu a vestir o biquíni e desfrutar de alguns banhos de sol. Bastaram apenas duas horas de sol e mar para que apresentadora renovasse as suas energias na praia.O momento foi registado nas redes sociais onde Maria fez questão de partilhar a sua tranquilidade ao sol.Com um biquíni reduzido, o rosto da TVI mostra que está em forma e que mantém total confiança no seu corpo.Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes está solteira há cerca de um ano depois de ter terminado a relação com António Miguel Cardoso.