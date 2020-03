Maria Cerqueira Gomes perde 6 mil euros de ordenado

Maria Cerqueira Gomes

Foto: Instagram

13 mar 2020 • 11:42

Maria Cerqueira Gomes despede-se já no próximo dia 31 do 'Você na TV', o programa que conduz na TVI ao lado de Manuel Luís Goucha.Essa mudança irá implicar uma alteração drástica no ordenado da apresentadora, que irá manter, no entanto, o contrato com o canal de Queluz de Baixo. De acordo com a 'TV Guia', em vez dos habituais 10 mil euros por mês, a apresentadora vai passar a ganhar 4 mil.Ficam ainda por definir as novas funções da apresentadora no canal.