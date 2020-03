Maria Cerqueira Gomes perde seis mil euros por mês

Maria Cerqueira Gomes está prestes a despedir-se do ‘Você na TV’, que apresenta há 14 meses ao lado de Manuel Luís Goucha na TVI. A data prevista para o último programa é 31 de março e a apresentadora, de 36 anos, prepara-se para regressar ao Porto, sua terra natal, e juntar-se finalmente à família. No entanto, esta mudança terá fortes implicações no seu salário.De acordo com a revista ‘TV Guia’, em vez dos habituais 10 mil euros por mês, Maria Cerqueira Gomes passa a auferir "menos de metade, cerca de 4 mil euros"."Não há aqui nenhum drama. É normal isso acontecer. Afinal, deixa de estar em direto todos os dias", adiantou uma fonte do canal de Queluz de Baixo à publicação.A apresentadora já garantiu que estará mesmo fora do programa. "O meu contrato continua com a TVI. Quero que a minha base seja o Porto", disse. No entanto, ainda está tudo em aberto quanto ao seu futuro profissional. "Não vou continuar nas manhãs da TVI. Está fechado. Sei que vou para o Porto a partir de abril. Estar cinco dias por semana em Lisboa não é para mim", disse, quando esteve no ‘5 para a Meia Noite’, da RTP1.A fonte ouvida pela ‘TV Guia’ confirma que não há datas, nem projetos definidos. "Vamos ver. A Maria pode e vai certamente fazer várias coisas, que passam por reportagens para o ‘Você na TV!’ e pela apresentação do ‘Somos Portugal’, ao lado da Mónica [Jardim], do Ruben [Rua] e da Isabel [Silva], entre outros. Está ainda tudo em cima da mesa, mas há projetos para ela", concluiu.Maria Cerqueira Gomes chegou à TVI para substituir Cristina Ferreira no programa da manhã, depois de vários anos a vestir a camisola do Porto Canal.Apesar de não ter conseguido vingar nas audiências, mostra-se orgulhosa das conquistas que fez e "aceitaria de novo" a proposta.Maria Cerqueira Gomes não conquistou as audiências esperadas. "Muitas vezes é frustrante. Às vezes tens um produto espetacular e não funciona", disse recentemente.A apresentadora trabalhou 14 anos no Porto Canal e decidiu "realizar um sonho que há muito estava na prateleira" ao aceitar apresentar o ‘Você na TV’.Durante a temporada que passou em Lisboa, Maria apoiou-se nos amigos, entre os quais, Rui Maria Pêgo e Luís Borges.A relação de cinco anos de Maria Cerqueira Gomes e António Miguel Cardoso não resistiu à distância entre o Porto e Lisboa. Em fevereiro, o empresário anunciou a separação através de uma publicação nas redes sociais, na qual que pediu para deixar de ser associado à apresentadora da TVI.Mais de um ano depois de se ter mudado para Lisboa para concretizar um sonho profissional, Maria Cerqueira Gomes está prestes a regressar ao Porto, terminando as funções no ‘Você na TV’ com o intuito de acompanhar os dois filhos, João e Francisca, e com o desejo de salvar a relação com António Miguel Cardoso.Devido às mudanças no mercado, foram várias as estrelas da televisão que viram os seus salários serem revistos. Fátima Lopes, por exemplo, viu o seu ordenado reduzido em 12 mil euros.Antes recebia 30 mil euros por mês e, no início do ano, quando renovou contrato com a TVI, passou a levar para casa cerca de 18 mil. O mesmo já tinha acontecido na SIC a Júlia Pinheiro, por exemplo, que passou de 30 mil euros para cerca de metade.Na RTP também se verificaram mudanças. Catarina Furtado foi um dos exemplos. De 24 mil euros mensais, passou a receber 15 mil.Ao longo dos meses que tem passado em Lisboa, Maria Cerqueira Gomes não abdica dos momentos com a família. Às sextas-feiras, depois do ‘Você na TV’, a apresentadora ruma ao Porto para estar com os dois filhos, Francisca, de 17 anos, e João, de dois anos.Nas redes sociais, não se inibe de partilhar os momentos em família e faz as delícias dos seguidores. A apresentadora revela que é por eles que vai voltar novamente para a Invicta.