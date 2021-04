Maria Cerqueira Gomes preocupada com futuro da filha na televisão

Francisca está prestes a estrear-se na novela ‘Festa é Festa’. Depois das primeiras críticas ficou com o coração nas mãos

11 abr 2021 • 18:37

A participação de Kika Cerqueira Gomes, de 18 anos, na nova novela ‘Festa é Festa’, da TVI, gerou muitas críticas por parte de jovens atores, recém-formados em representação, e outros veteranos, que apontaram o dedo ao método de seleção da jovem, que se viu envolvida numa guerra acesa entre atores e responsáveis da televisão.Um momento que assume ter sido difícil.notou a filha de Maria Cerqueira Gomes em entrevista à revista ‘Cristina’."Penso que a minha mãe está mais assustada do que eu. Sabe o que este mundo envolve e o difícil que pode ser eu vir tão nova para este meio.apontou a jovem.Toda a polémica levou a que a produção optasse por trocar o papel à menina do Porto por um outro com menos destaque. ‘Festa é Festa’ estreia muito em breve.